Мошенники адаптировали схемы под интересы школьников: Ozon Банк назвал самые опасные ловушки

Подростки чаще всего теряют деньги при онлайн‑покупках у частных продавцов и в игровых чатах, а фишинг, «выигрыши» и псевдо‑заработки продолжают оставаться значимыми каналами атак.

Ozon Банк раскрыл наиболее распространенные схемы, которыми мошенники пользуются для обмана школьников. Анализ нескольких сотен уникальных случаев показал, что киберпреступники полностью адаптировали свои методы под интересы подростков — гейминг, онлайн‑шопинг и быстрые заработки. Об этом «Клерку» рассказали в пресс-службе банка.

Самой массовой схемой стала покупка товаров у частных продавцов в мессенджерах и соцсетях: на нее приходится 25% всех инцидентов. Подростки реагируют на низкие цены и переводят предоплату за технику, одежду или игровые аккаунты, после чего «продавцы» их блокируют.

Вторая по популярности схема связана с онлайн‑играми — 15% случаев. Мошенники знакомятся с детьми в игровых чатах, обещают внутриигровую валюту, редкие скины или разблокировку аккаунта, а затем крадут деньги через переводы на физлиц, которые сложно оспорить.

Около 12% инцидентов приходится на фишинг: детям отправляют ссылки на поддельные сайты, копирующие популярные сервисы объявлений. Подростки сами вводят данные карт, пытаясь оплатить покупку или доставку.

Еще 10% случаев связаны с обещаниями выигрышей или дорогих призов, за которые нужно оплатить «пошлину». За ними идут схемы «легкого заработка» (8%), где детей втягивают в псевдо‑инвестиции или виртуальную работу, выманивая данные карт и крупные суммы под видом «активации счета».

Менее распространенные, но опасные сценарии включают утерю карты (7%), передачу мошенникам кодов из СМС (6%), звонки от «службы безопасности банка» или «полиции» (4%), удаленный доступ к устройству (3%) и покупку криптовалюты (3%).

В преддверии учебного года родителям рекомендуют напомнить детям базовые правила цифровой безопасности: не переходить по сомнительным ссылкам, не переводить деньги незнакомцам, не передавать коды из СМС, а при утере карты сразу ее блокировать и сообщать взрослым о любых подозрительных ситуациях.