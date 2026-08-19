Банкоматов в России становится все меньше, наличные выдают другим способом

Уличные банкоматы массово заменяют на выдачу наличных через торговые сети.

Банки сокращают количество банкоматов, так как их содержание в спальных районах и малых городах стало экономически невыгодным.

В последние годы число банкоматов в стране уменьшилось более чем на 100 тысяч единиц, рассказал эксперт по финансово-правовой безопасности Сергей Елин. Кредитные организации целенаправленно выводят с рынка убыточные точки, сохраняя только устройства в местах с высокой проходимостью.

«На смену ушедшим приходит сервис "наличные на кассе", который демонстрирует взрывную динамику — объем выдачи через торговые сети растет на 16–17% ежегодно», — отметил он.

​Способ получения денег такой: клиент запрашивает сумму при совершении покупки, кассир добавляет ее к чеку, а покупатель подтверждает операцию картой.

К системе подключено уже 43 тысячи торговых точек по всей стране.