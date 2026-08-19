Депутаты предлагают повысить лимит доходов для самозанятых

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости пересмотра условий для плательщиков налога на профессиональный доход. По его словам, лимит в 2,4 млн рублей не менялся с 2019 года и перестал соответствовать текущим экономическим реалиям.

Повышение лимита до 5,2 млн рублей поддержит предпринимателей и поможет им оставаться в правовом поле, не уходя в «тень».

«Этот налоговый режим стал одним из наиболее понятных, удобных и востребованных инструментов легальной занятости. Самозанятые двигают экономику вперед, но у них нет ни стажа, ни пенсии, ни больничных. С учетом нынешней экономической ситуации государство должно им помочь», — заявил Миронов.

Кроме того, депутат предложил расширить возможности применения этого налогового режима, разрешив самозанятым сдавать в аренду не только жилые, но и нежилые помещения.