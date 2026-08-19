Минцифры отказалось от идеи три года хранить данные авторизаций

В новой версии «Антифрода 3.0» больше не будет требования хранить логи пользователей три года. Минцифры смягчило проект после критики о рисках утечек и чрезмерных расходах компаний.

Владельцам сайтов не придется хранить данные о регистрации и авторизации пользователей в течение трех лет. Минцифры исключило эту норму из новой редакции антимошеннического законопроекта «Антифрод 3.0», который сейчас проходит межведомственное согласование.

Ранее планировалось обязать владельцев интернет-площадок хранить сведения о регистрации, ее отмене и авторизациях в привязке к номеру телефона, пишут «Известия».

В новой версии документа также отсутствуют положения о передаче согласия на обработку персональных данных через Госуслуги и требование к интернет-площадкам проверять достоверность сведений о телефонных номерах иностранных пользователей. В Минцифры пояснили, что прорабатывают предложения с учетом баланса между безопасностью и правами пользователей, а итоговая версия законопроекта еще не утверждена.

«В делах о кибермошенничестве, фишинге, незаконном использовании персональных данных критически важно восстановить хронологию: кто, когда и с какого устройства заходил на ресурс, какие действия совершал, как менял учетные данные», — сказал экс-министр цифрового развития Вологодской области Ахметжан Махмутов.

Хранение логов в течение трех лет создавало серьезные риски утечек данных и накладывало на бизнес существенные расходы на инфраструктуру. По мнению специалистов, накопление таких массивов информации, включая IP-адреса и цифровые отпечатки устройств, могло привести к деанонимизации пользователей и упростить адресный фишинг.