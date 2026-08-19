Четверть россиян получила налоговый вычет за учебу, но 61% все еще не подают документы

Россияне активно используют вычет за обучение, однако 61% оплачивавших учебу не оформляли возврат: часть считает процедуру сложной, другие не знают, как подать заявление или сомневаются в праве на вычет.

24% россиян воспользовались налоговым вычетом за обучение, чаще всего — за оплату собственной учебы в вузе, тогда как большинство тех, кто платил за образование, до сих пор не оформляли возврат из‑за сложности процедуры и нехватки информации.

Еще 27% сообщили, что получили вычет за обучение детей в университете. 15% воспользовались возвратом после повышения квалификации или профессиональной переподготовки, 8% — после прохождения дополнительных образовательных программ и курсов. Небольшая доля респондентов оформляла вычет за обучение ребенка в школе или колледже (3%) и за автошколу (2%). Об этом сказано в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Расходы на образование у многих оказались значительными: почти четверть участников опроса платили за учебу не менее 300 тыс. рублей в год. Стоимость обучения от 300 тыс. до 500 тыс. рублей указали 17% респондентов, более 500 тыс. — 7%. Еще 31% тратили 200-300 тыс. рублей, 29% — 100-200 тыс., а 16% укладывались в сумму до 100 тыс. рублей.

Полученные от вычета средства россияне используют по‑разному: 29% предпочитают направлять их в накопления, столько же — тратят на повседневные расходы. У 24% деньги уходят на крупные покупки, а 18% снова вкладывают их в образование — свое или членов семьи.

При этом 61% тех, кто оплачивал обучение, пока не оформляли налоговый вычет. Среди причин — нежелание тратить время на сбор документов (22%), сложность процедуры (19%), отсутствие информации о том, как подать заявление (18%). Еще 16% не уверены, что имеют право на возврат, 14% откладывают оформление, а 11% считают сумму вычета недостаточно значимой.