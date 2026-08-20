Депутат рассказал, как получить налоговый вычет за обучение в автошколе

Право на вычет за обучение в автошколе есть только у плательщиков НДФЛ, тогда как самозанятые и ИП на спецрежимах воспользоваться возвратом не могут.

В Госдуме разъяснили порядок получения налогового вычета за обучение в автошколе. Право на возврат части средств имеют налоговые резиденты РФ, которые в год оплаты обучения получали доходы, облагаемые НДФЛ по основной ставке. Об этом рассказал депутат фракции ЛДПР Валерий Селезнев.

Для получения вычета автошкола обязательно должна иметь лицензию на образовательную деятельность. При этом самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, претендовать на вычет не могут, так как не являются плательщиками НДФЛ.

«Не откладывайте оформление вычета. Если вы учились в автошколе в 2023-2025 годах, у вас еще есть время оформить налоговый вычет. Соберите документы и подайте заявление», — сказал Валерий Селезнев.

Вычет можно оформить за собственное обучение, а также за обучение детей, подопечных, братьев и сестер в возрасте до 24 лет (при условии очной формы). Если оплата производилась за родственника, право на вычет сохраняется за плательщиком, а не за обучающимся. Исключение составляют супруги — в этом случае вычет может получить любой из них.