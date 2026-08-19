Налоговики рассказали о рисках при переводе по номеру: банк может отказать в проведении операции

УФНС не рекомендует переводить оплату по номеру телефона без ККТ.

Налоговики Приморья пишут о случаях, когда продавцы просят перечислить деньги за товар или оказанные услуги на личный счет переводом по номеру телефона.

Но для ведения бизнеса организации и ИП открывают расчетные счета, по которым должны проходить операции, связанные с предпринимательской деятельностью.

Согласно пунктам 2.1 и 2.2 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И, текущие счета открываются физлицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.

Таким образом, перевод на личную банковскую карту денежных средств за товары (работы, услуги) противоречит режиму использования текущего счета, подчеркнули налоговики.

Вопрос корректности использования текущих (собственных) счетов ИП и ФЛ не является объектом контроля налоговых органов. Но при использовании текущего счета для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью физлица, банк вправе отказать в совершении таких операций.

Такая схема работы связана с рисками, в том числе с неприменением ККТ при расчетах, сокрытием выручки и неуплатой налогов. А это уже будет основанием для пристального внимания со стороны налоговой.

В связи с этим УФНС по Приморскому краю рекомендует потребителям рассчитываться за приобретенные товары (работы, услуги) в безналичной форме с помощью банковской карты или СБП посредством торгового эквайринга и требовать кассовый чек.

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