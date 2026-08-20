Депутат Афонин предлагает отменить пени, которые «съедают» бюджеты медучреждений и школ
Государственные медицинские и образовательные учреждения могут освободить от пеней по штрафным санкциям. Такие взыскания подрывают финансовую устойчивость организаций и ухудшают доступность услуг.
В Госдуме предложили запретить взыскание пеней с государственных медицинских и образовательных учреждений по штрафным санкциям. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.
Инициатива призвана поддержать финансовую устойчивость социально значимых организаций и предотвратить снижение качества услуг для населения. Депутат пояснил, что бюджеты медучреждений и школ часто истощаются из-за необходимости выплачивать штрафы, а также начисленные на них пени и неустойки при просрочках.
«Считаем целесообразным установить запрет на взыскание пеней и неустойки с социально значимых медицинских и образовательных учреждений по штрафным санкциям, а также рассмотреть возможность списания долговых обязательств данных учреждений по оплате штрафов за 2025 год в целях их финансовой поддержки и сохранения качества оказываемых услуг населению», — сказал Юрий Афонин.
По мнению Афонина, взыскания вынуждают организации тратить средства, предназначенные для основной деятельности, на покрытие долговых обязательств.
Комментарии3
Бла-бла-бла, он не первый, кто предлагает такую инициативу.
P.S. навеяло: "Пусть о нас все говорят бла бла бла бла Знаешь нам не привыкать Ведь ты мой иди сюда да да да да Нам не смогут помешать" (с)
Большой вопрос - а за что наложены штрафные санкции на образовательное или медицинское учреждение? Может, исходить из этого?
я так и не понял
а на какие штрафы вообще ПЕНЯ начисляются?