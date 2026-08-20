Депутат Афонин предлагает отменить пени, которые «съедают» бюджеты медучреждений и школ

Государственные медицинские и образовательные учреждения могут освободить от пеней по штрафным санкциям. Такие взыскания подрывают финансовую устойчивость организаций и ухудшают доступность услуг.

В Госдуме предложили запретить взыскание пеней с государственных медицинских и образовательных учреждений по штрафным санкциям. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.

Инициатива призвана поддержать финансовую устойчивость социально значимых организаций и предотвратить снижение качества услуг для населения. Депутат пояснил, что бюджеты медучреждений и школ часто истощаются из-за необходимости выплачивать штрафы, а также начисленные на них пени и неустойки при просрочках.

«Считаем целесообразным установить запрет на взыскание пеней и неустойки с социально значимых медицинских и образовательных учреждений по штрафным санкциям, а также рассмотреть возможность списания долговых обязательств данных учреждений по оплате штрафов за 2025 год в целях их финансовой поддержки и сохранения качества оказываемых услуг населению», — сказал Юрий Афонин.

По мнению Афонина, взыскания вынуждают организации тратить средства, предназначенные для основной деятельности, на покрытие долговых обязательств.