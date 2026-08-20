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Экономика России
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Путину представят реформы для ускорения экономики — эксперт считает, что без доступного капитала модернизация невозможна

Чтобы обеспечить устойчивость госфинансов и ускорить рост до 3%, новый проект реформ «Третьего Рима» предлагает семь направлений развития — от внедрения ИИ и платформизации экономики до инвестиций в энергетику и кадровую перестройку.

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Центр межотраслевой экспертизы «Третий Рим» подготовил проект из семи пунктов, направленный на ускорение экономического роста до целевых 3% в год.

План реформ переориентирует экономику на частные инвестиции и потребление. Без реализации этих мер аналитики прогнозируют замедление темпов развития до 1,6%. Об этом пишет «Эксперт».

Владимир Путин проведет заседание по реализации плана структурных изменений в экономике страны на период до 2030 года. Эксперты предлагают отойти от модели государственного спроса и создать условия, при которых бизнес и люди станут главными драйверами инвестиций.

Предложенная стратегия включает семь ключевых направлений:

  • развитие внутреннего туризма и регионов;

  • внедрение искусственного интеллекта для роста производительности;

  • платформизация экономики для снижения транзакционных издержек;

  • инвестиции в энергетику, связь и центры обработки данных;

  • перестройка системы подготовки кадров и непрерывное образование;

  • обеление экономики и перераспределение ресурсов в пользу эффективных компаний;

  • переход к модели, где частные инвестиции и потребление замещают государственный спрос.

В докладе центра «Третий Рим», основанного на базе РАНХиГС, сказано, что основная цель новой модели заключается в обеспечении устойчивости государственных финансов. Для достижения этого, как указано в документе, необходимо эффективнее использовать ресурсы и создавать больше пространства для частного потребления.

Советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов рассказал «Клерку», что максимальный эффект для ускорения экономического роста до 3% может дать сочетание трех направлений: повышение производительности, развитие инфраструктуры и расширение доступа к капиталу для частного бизнеса.

Алексей Вересов Эксперт

Советник Ассоциации корпоративных казначеев

«Рассматривать их отдельно друг от друга сложно. Но любая модернизация требует инвестиций. Поэтому доступность капитала становится ключевым звеном всей модели: без нее компании будут откладывать обновление оборудования, автоматизацию и новые проекты даже при наличии перспективного спроса»

Вересов отметил, что переход от модели государственного спроса к модели, основанной на частных инвестициях и потреблении, реалистичен, но не будет быстрым.

«Частный капитал не может одномоментно заменить государственный спрос. Бизнес инвестирует тогда, когда ожидаемая доходность проекта оправдывает стоимость денег и принимаемый риск», — считает эксперт.

Сейчас это особенно заметно: Банк России прогнозирует на 2026 год практически нулевую динамику инвестиций в основной капитал — от минус 1,5% до плюс 0,5%, а денежно‑кредитные условия останутся жесткими.

Главным барьером для роста частных инвестиций Вересов назвал соотношение доходности и риска. Если безрисковые инструменты дают высокую доходность, то проекты с длинным горизонтом должны предлагать значительно более привлекательную экономику.

«Второй фактор – горизонт планирования. Крупные инвестиции делаются на пять, десять и более лет. Поэтому бизнесу нужны предсказуемые правила налогообложения, регулирования и господдержки. Чем выше неопределенность, тем выше требуемая доходность проекта и тем меньше проектов проходят инвестиционный отбор», — отметил Алексей Вересов.

Для снятия этих барьеров, по мнению Вересова, могут работать проектное финансирование, государственные гарантии, механизмы разделения рисков и развитие рынка длинных денег. Государственные средства должны не вытеснять частные инвестиции, а помогать их привлекать.

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