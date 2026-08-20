Путину представят реформы для ускорения экономики — эксперт считает, что без доступного капитала модернизация невозможна

Чтобы обеспечить устойчивость госфинансов и ускорить рост до 3%, новый проект реформ «Третьего Рима» предлагает семь направлений развития — от внедрения ИИ и платформизации экономики до инвестиций в энергетику и кадровую перестройку.

Центр межотраслевой экспертизы «Третий Рим» подготовил проект из семи пунктов, направленный на ускорение экономического роста до целевых 3% в год.

План реформ переориентирует экономику на частные инвестиции и потребление. Без реализации этих мер аналитики прогнозируют замедление темпов развития до 1,6%. Об этом пишет «Эксперт».

Владимир Путин проведет заседание по реализации плана структурных изменений в экономике страны на период до 2030 года. Эксперты предлагают отойти от модели государственного спроса и создать условия, при которых бизнес и люди станут главными драйверами инвестиций.

Предложенная стратегия включает семь ключевых направлений:

развитие внутреннего туризма и регионов;

внедрение искусственного интеллекта для роста производительности;

платформизация экономики для снижения транзакционных издержек;

инвестиции в энергетику, связь и центры обработки данных;

перестройка системы подготовки кадров и непрерывное образование;

обеление экономики и перераспределение ресурсов в пользу эффективных компаний;

переход к модели, где частные инвестиции и потребление замещают государственный спрос.

В докладе центра «Третий Рим», основанного на базе РАНХиГС, сказано, что основная цель новой модели заключается в обеспечении устойчивости государственных финансов. Для достижения этого, как указано в документе, необходимо эффективнее использовать ресурсы и создавать больше пространства для частного потребления.

Советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов рассказал «Клерку», что максимальный эффект для ускорения экономического роста до 3% может дать сочетание трех направлений: повышение производительности, развитие инфраструктуры и расширение доступа к капиталу для частного бизнеса.

Алексей Вересов «Рассматривать их отдельно друг от друга сложно. Но любая модернизация требует инвестиций. Поэтому доступность капитала становится ключевым звеном всей модели: без нее компании будут откладывать обновление оборудования, автоматизацию и новые проекты даже при наличии перспективного спроса»

Вересов отметил, что переход от модели государственного спроса к модели, основанной на частных инвестициях и потреблении, реалистичен, но не будет быстрым.

«Частный капитал не может одномоментно заменить государственный спрос. Бизнес инвестирует тогда, когда ожидаемая доходность проекта оправдывает стоимость денег и принимаемый риск», — считает эксперт.

Сейчас это особенно заметно: Банк России прогнозирует на 2026 год практически нулевую динамику инвестиций в основной капитал — от минус 1,5% до плюс 0,5%, а денежно‑кредитные условия останутся жесткими.

Главным барьером для роста частных инвестиций Вересов назвал соотношение доходности и риска. Если безрисковые инструменты дают высокую доходность, то проекты с длинным горизонтом должны предлагать значительно более привлекательную экономику.

«Второй фактор – горизонт планирования. Крупные инвестиции делаются на пять, десять и более лет. Поэтому бизнесу нужны предсказуемые правила налогообложения, регулирования и господдержки. Чем выше неопределенность, тем выше требуемая доходность проекта и тем меньше проектов проходят инвестиционный отбор», — отметил Алексей Вересов.

Для снятия этих барьеров, по мнению Вересова, могут работать проектное финансирование, государственные гарантии, механизмы разделения рисков и развитие рынка длинных денег. Государственные средства должны не вытеснять частные инвестиции, а помогать их привлекать.