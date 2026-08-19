Почти 40% мощностей российских НПЗ оказались в простое

Новая волна атак на нефтеперерабатывающие заводы увеличила объем простаивающих мощностей. На этом фоне в регионах вновь вводят ограничения на продажу бензина.

Объем простаивающих нефтеперерабатывающих мощностей в России вырос примерно до 0,35 млн тонн в сутки, или 39% от обычно действующих объемов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на директора по рыночной аналитике агентства «Сиала» Сергея Селина.

В первой половине июля показатель был еще выше: из эксплуатации, по оценке эксперта, выбыло около 0,5 млн тонн мощностей в сутки — 56% от обычно действующих 0,9 млн тонн. К началу августа ситуация улучшилась, и объем простоев сократился до 0,32 млн тонн в сутки, однако после новой волны атак на НПЗ вновь увеличился.

На этом фоне проблемы с бензином фиксируются в большинстве регионов. По данным портала BenZinMap, на 15 августа в 58 из 89 регионов действовали жесткие ограничения на отпуск бензина, еще в 18 наблюдались локальные перебои или рост цен. По остальным субъектам у сервиса не было данных.

Наиболее сложная ситуация складывается с бензином АИ-95, спрос на который в последние годы увеличивался вслед за изменением российского автопарка.

В первой половине августа атакам подверглись как минимум девять предприятий нефтяной отрасли. Их совокупная мощность составляет около 145 млн тонн переработки сырья в год.

При этом эта цифра не означает, что все мощности указанных предприятий полностью остановлены: точный масштаб повреждений большинства заводов официально не раскрывался.

Компенсировать выпадающие объемы только импортом будет сложно. Даже при наиболее благоприятном сценарии поставки бензина из-за рубежа составят не более 400 тыс. тонн в месяц — около 12% месячного потребления.