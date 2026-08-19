Каждый десятый торговый центр в России может закрыться или сменить профиль до 2027 года

Около 500–700 торговых объектов могут существенно изменить концепцию, а 150–250 — полностью прекратить работу.

Посещаемость торговых центров за первые шесть с половиной месяцев текущего года оказалась на 27% ниже уровня 2019 года.

Основная причина — уход значительной части покупок в онлайн-сегмент, что делает классическую модель ТЦ с преобладанием ретейла нерентабельной.

Наибольшие риски несут крупные региональные моллы старше десяти лет, доходность которых упала до 6–7% годовых. Владельцы таких объектов все чаще рассматривают альтернативное использование участков, включая строительство жилых комплексов или офисных центров, так как это оказывается выгоднее содержания убыточных торговых площадей, пишут «Известия».

ТЦ строились для концентрации магазинов и создания максимального покупательского потока. Но теперь большая часть покупок сейчас ушла в интернет, а в торговый центр теперь едут за тем, что не получить в коробке с маркетплейса — услугами, едой, развлечениями, спортом, медициной и общением. Поэтому 60% ТЦ требуют существенной смены профиля, считает гендиректор Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов.

«Для многих объектов более вероятным сценарием станет смена состава арендаторов, сокращение торговых площадей и появление общепита, развлечений, фитнеса, услуг, офисов или медицины», — уточнил эксперт.

Трансформация рынка уже началась: в Москве и регионах анонсированы закрытия и сносы ряда объектов, включая ТЦ «Поляна», «Торжок» и «Старт». Эксперты предупреждают, что на первом этапе перестройки покупатели могут столкнуться с ростом цен в офлайн-магазинах, которые вынуждены закладывать высокие издержки на содержание площадей в стоимость товаров.