Исследование: бизнес тревожится из-за непредсказуемости клиентов, но продолжает инвестировать в рост и продвижение

В 2026 году предприниматели сильнее всего тревожится из‑за непредсказуемости клиентов, однако компании не сокращают бюджеты и продолжают вкладываться в рост.

Почти половина представителей бизнеса (46%) призналась, что сильнее всего их тревожит непредсказуемость клиентов. Об этом сказано в исследовании коммуникационного агентства «Дела PR», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Среди других факторов — рост стоимости продвижения (45%) и нехватка квалифицированных специалистов (36%). Треть компаний (34%) не понимает, в какие каналы сейчас стоит вкладываться, а 23% не могут тестировать новые гипотезы из‑за требования руководства получать быстрый результат.

Тревожность растет, но бизнес не сокращает бюджеты. В ближайший год 28% компаний готовы инвестировать в увеличение доли рынка и вытеснение конкурентов, еще 27% — в продажи «здесь и сейчас». В развитие репутации и узнаваемости бренда намерены вложиться 23% опрошенных.

«Несмотря на рост цен, поведение клиентов и падение покупательской способности, глобального отрицания или паники у компаний мы не видим. Наоборот, мы видим, что рынок не уходит в оборону и не сломался. Он хочет не просто оставаться на плаву, а отвоевывать долю рынка. Представители компаний верят в эффективное продвижение, несмотря на спорную ситуацию со многими инструментами — и этот позитивный настрой очень радует», — сказала директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR» Яна Воронина.

Готовность инвестировать распространяется и на работу с подрядчиками. Более половины компаний (57%) выбирают агентства за измеримый эффект, 50% готовы платить за идею, которая будет заметна рынку. На кейсы с конкретными цифрами ориентируются 41%, а 23% закрепляют KPI прямо в договоре.

Чаще всего бизнес обращается к подрядчикам за смелыми решениями, на которые не готов решиться самостоятельно: 30% передают внешним командам тестирование новых гипотез, 21% делегируют спорные или нестандартные методы продвижения. Еще 37% ищут дополнительные руки для контента, а 19% признаются, что не понимают, как сейчас работать с соцсетями. Треть компаний продолжает искать рабочие каналы и рассчитывает на помощь агентств.

Отвечая на вопрос о том, что может помочь бизнесу в сложный период, 28% компаний называют быстрый выход на новый канал, 27% — точечную работу с отраслевыми площадками, 25% — личные связи и нетворкинг. Каждый пятый (19%) готов рискнуть вирусным спецпроектом, а 23% считают, что решает большой бюджет. При этом 31% уверены, что «волшебных таблеток» не существует.