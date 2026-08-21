Эксперт назвала операции из-за которых банк может приостановить платеж

Банк может обратить внимание на платежи без очевидного экономического смысла, расчеты с рискованными контрагентами и операции, которые не соответствуют деятельности компании.

Операции с контрагентами из рискованных списков, необычные для бизнеса платежи и отсутствие регулярных хозяйственных расходов могут вызвать дополнительные вопросы у банка. Об этом «Клерку» рассказала кандидат экономических наук, отраслевой эксперт Ольга Горюкова.

В частности, внимание могут привлечь расчеты с контрагентами, сведения о которых находятся в информационных базах ФинЦЕРТа, Росфинмониторинга или отнесены к высокому уровню риска на платформе Банка России «Знай своего клиента».

Еще один фактор — отсутствие очевидного экономического смысла операции или ее несоответствие деятельности компании. Например, если строительная организация начинает закупать ткань для швейного производства или оплачивает исследования, которые никак не связаны с ее работой.

«Банки следят за реальностью деятельности бизнеса: поэтому в транзакциях они должны видеть регулярные платежи по содержанию офиса, выплату заработной платы сотрудникам, уплату налогов, сборов, расчеты по хозяйственным договорам со своими контрагентами. Если таких платежей по счету компании банк не видит несколько месяцев подряд, при проведении очередного крупного платежа у него могут возникнуть вопросы», — объяснила Горюкова.

Внимание банка также могут привлечь регулярные пополнения расчетного счета наличными, если такой способ получения денег нехарактерен для деятельности компании или происхождение средств вызывает вопросы.

При возникновении сомнений банк может запросить документы, подтверждающие операцию и ее экономический смысл. В частности, это могут быть договор, счет на оплату, учетные документы и подтверждение источника денег. Дополнительно компанию могут попросить подготовить пояснение о сути платежа.

Если банк отказал в проведении операции, Горюкова рекомендует сразу выяснить причину и оперативно предоставить запрошенные документы и пояснения.

Срок рассмотрения зависит от оснований, по которым операция вызвала подозрения. По словам эксперта, в случаях, связанных с антифрод-процедурами по закону № 161-ФЗ, он может составлять до пяти рабочих дней. При проверках в рамках закона № 115-ФЗ сроки зависят от конкретной процедуры и обстоятельств.

Проблемы могут возникнуть и при дальнейшем банковском обслуживании, если сама компания или связанные с ней лица попали в соответствующие риск-листы либо получили повышенный уровень риска на платформе «Знай своего клиента».

Чтобы не усугублять ситуацию, бизнесу прежде всего следует проверять контрагентов и избегать операций с компаниями, имеющими признаки повышенного риска, заключила Горюкова.