Обязательная маркировка ИИ-контента может скорее навредить – эксперт

Обязанности по маркировке контента для обычных пользователей создадут им ненужные проблемы, а для бизнеса это будут лишние издержки.

17 августа 2026 года в Госдуму внесли законопроект 2026 об обязательной маркировке ИИ-контента.

О вероятных сложностях при реализации инициативы в эксклюзивном комментарии «Клерку» рассказал член Общественного Совета при Минцифры, руководитель рабочей группы по выработке подхода к регулированию контента, созданного с применением ИИ, СЕО коммуникационной группы «Р.И.М. – ИНТЕРИУМ» Валерий Сидоренко.

«Возможность понять, что перед вами — реальное фото или сгенерированная ИИ картинка — очень важна для выстраивания доверия в интернете. Но ее нельзя обеспечить в 100% случаев», — пояснил Сидоренко.

Также до конца не ясно, где именно будет проведена граница между «созданным с помощью ИИ контентом»: ИИ-модели используются и в программах ретуши фото или шумоподавления.

Обязательная маркировка может помочь решить проблемы в трех сферах: во-первых, в политике — например, защитит от предвыборных ИИ-провокаций для очернения кандидатов. Во-вторых, в сфере борьбы с мошенничеством: крупный бизнес часто обманывают дипфейками. В-третьих, в контенте для взрослых.

Но пока есть споры об определениях – с какой доли «участия» нейросети изображение можно признавать синтетическим, и однозначного ответа нет, обязательная маркировка может только навредить, считает эксперт.

Если возложить обязанности по маркировке контента на обычных пользователей, это создаст им ненужные проблемы: миллионы людей, ежедневно генерирующих ИИ-картинки для развлечения, будут обязаны их маркировать и нести за это ответственность.

Лишние издержки не нужно перекладывать и на компании, работающие в смежных сферах (СМИ, агентства, дизайн-студии и т.д.).

Поэтому в общем случае маркировка должна оставаться добровольной, добавил Сидоренко.

Он объяснил, что разработчики нейросетей уже принимают меры по отделению синтетического контента от настоящего. Так, нейросеть Gemini вставляет невидимый «водяной знак» SynthID в метаданные картинок, а недавно похожие «метки» (C2PA Content Credentials) начали использовать и OpenAI, недавно о внедрении «водяных знаков» для европейских пользователей Claude объявили и в Anthropic.

В ближайший год по всему миру следует ждать создания единой системы «рамочных» законов об ИИ, которые потом будут дорабатывать и уточнять на уровне подзаконных актов. В России вопросами маркировки занимается рабочая группа по выработке подхода к регулированию контента, созданного с применением ИИ, Общественного совета при Минцифры.

Власти в диалоге с бизнесом и экспертным сообществом сформулируют конкретные правила маркировки дипфейков и внедрят систему контроля за ней.