⚡️Итоги дня: россияне массово покупают медиаплееры, голубей запретили на свадьбах, онлайн‑кинотеатры заработали 99,5 млрд рублей, а машины угонять стали на 13% реже

Россияне все чаще покупают портативные медиаплееры. Продажи устройств для прослушивания музыки в первом полугодии выросли в годовом выражении почти на 40%.

Компания «Авито» первой в России запретила объявления о продаже и аренде голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и прочих массовых мероприятиях.

Оборот рынка онлайн-кинотеатров в России по итогам первой половины 2026 года достиг 99,5 млрд рублей.

Объем рынка пиратского видеоконтента в России вырос в первом полугодии на 4,2% и составил $17,3 млн.

Средняя стоимость типового сервера в России в первом полугодии 2026 года выросла примерно на 25%.

Только два из десяти крупнейших ретейлеров в сегменте e-grocery смогли нарастить продажи продуктов питания через интернет во II квартале 2026 года. Общий квартальный спад составил 2,5%, но в годовом выражении продажи все равно выросли на 23,9%.

Стоимость перевозки контейнеров из Китая продолжает расти. По итогам июля она превысила $9 тыс., достигнув максимального показателя за три с половиной года и приблизившись к максимумам 2021-2022 годов.

Спрос на высокобюджетное жилье за пределами центра Москвы в 2026 году приблизился к уровню спроса в Центральном административном округе (ЦАО). По итогам января-июля на объекты стоимостью от 100 млн рублей в ЦАО пришлось 51% сделок, еще 49% — на проекты за его пределами.

Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на хлебобулочные сдобные изделия, требования которого вступят в силу 1 сентября 2027 года.

Экспорт рыбы из России в Китай вырос до 2,4 млрд долларов.

Эксперты Wildberries и Лиги безопасного интернета раскрыли схему обмана блогеров через блокировку iPhone через чужой Apple ID.

В России падает число угонов машин. С начала года похищать авто в РФ стали реже на 13%.

«Яндекс» разместил больше всего рекламы в ТВ-трансляциях ЧМ-2026 по футболу.

РЖД организовали для детей сотрудников детсады и ясли.

В РЖД обсуждают запуск беспилотных поездов на новых маршрутах.

Теперь по маршрутам Нижний Новгород — Киров и Нижний Новгород — Иваново можно сесть на поезд по биометрии.

РЖД планируют запустить 20 цифровых ж/д станций с элементами ИИ.

Цены в гостиницах Петербурга могут вырасти во время концерта Канье Уэста. Выступления пройдут 10 и 11 октября.

Авиакомпания S7 в осенне-зимнем сезоне 2026-2027 годов открывает пять новых маршрутов в Китай и увеличивает число рейсов.

Общественники попросили Минэкономразвития обязать китайский туристический сервис Trip.com локализоваться в России. Сейчас к нему невозможно подать претензии из-за отсутствия представительства.

Mazda продлила право на товарный знак своего логотипа в РФ.

Остап Бендер стал лидером среди героев русской классической литературы по способности построить наиболее успешный бизнес — его выбрали 18% опрошенных россиян.

В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге впервые родились птенцы горного гуся.

В Люберцах сотрудники полиции выявили 133 иностранных гражданина, которые незаконно работали на предприятии по производству полуфабрикатов.

Пассажирам московского метро в честь Яблочного спаса бесплатно раздадут более 10 тыс. яблок.

Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3 тыс. рублей, иначе он может быть трактован как взятка. Об этом сообщили в Роскачестве.

Минпросвещения заявило, что в России с 2024 года сохраняется высокая доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста. Очередь в ясли в стране с 2019 года сократилась в 48 раз.