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Социальный вычет
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Налоговики назвали ограничения при вычете за благотворительность

Социальный налоговый вычет не дадут, если помощь оказали физлицу или получили выгоду взамен.

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Россияне могут получить социальный вычет по расходам на благотворительность в размере пожертвований, но не более 25% годового дохода физлица, сообщает ФНС.

Вычет распространяется на пожертвования в пользу:

  • благотворительных организаций;

  • социально-ориентированных НКО;

  • НКО из сфер науки, культуры, физической культуры, образования и т.д.;

  • религиозных организаций;

  • НКО на формирование или пополнение целевого капитала.

Но условия предоставления вычета не распространяются на следующие случаи:

  • средства отправили не напрямую организации, перечень которых определен НК, а в адрес учрежденных ими фондов;

  • расходы на благотворительность предполагали получение физлицом какой-либо выгоды (передачу имущества, услуги, рекламу и др.), а не оказание бескорыстной помощи;

  • денежная помощь оказана другому физлицу.

Для вычета нужно подать в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании налогового периода. К ней прикладывают подтверждающие документы:

  • договор (соглашение) на пожертвование, оказание благотворительной помощи;

  • платежные документы: чек ККТ, квитанции к приходным ордерам, платежные поручения, выписки с лицевого счета и т.п.;

  • документы, подтверждающие статус организации-получателя и цель перечисления пожертвования (например, копия учредительных документов, копия бюджетной сметы и т.п.).

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