Налоговики назвали ограничения при вычете за благотворительность
Социальный налоговый вычет не дадут, если помощь оказали физлицу или получили выгоду взамен.
Россияне могут получить социальный вычет по расходам на благотворительность в размере пожертвований, но не более 25% годового дохода физлица, сообщает ФНС.
Вычет распространяется на пожертвования в пользу:
благотворительных организаций;
социально-ориентированных НКО;
НКО из сфер науки, культуры, физической культуры, образования и т.д.;
религиозных организаций;
НКО на формирование или пополнение целевого капитала.
Но условия предоставления вычета не распространяются на следующие случаи:
средства отправили не напрямую организации, перечень которых определен НК, а в адрес учрежденных ими фондов;
расходы на благотворительность предполагали получение физлицом какой-либо выгоды (передачу имущества, услуги, рекламу и др.), а не оказание бескорыстной помощи;
денежная помощь оказана другому физлицу.
Для вычета нужно подать в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании налогового периода. К ней прикладывают подтверждающие документы:
договор (соглашение) на пожертвование, оказание благотворительной помощи;
платежные документы: чек ККТ, квитанции к приходным ордерам, платежные поручения, выписки с лицевого счета и т.п.;
документы, подтверждающие статус организации-получателя и цель перечисления пожертвования (например, копия учредительных документов, копия бюджетной сметы и т.п.).
Комментарии1
инициатива хорошая, но глохнет при соблюдении условий
ну!! зачем!!!! копия бюджетной сметы? да и учредительные документы все есть в ФНС