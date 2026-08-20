Налоговики назвали ограничения при вычете за благотворительность

Социальный налоговый вычет не дадут, если помощь оказали физлицу или получили выгоду взамен.

Россияне могут получить социальный вычет по расходам на благотворительность в размере пожертвований, но не более 25% годового дохода физлица, сообщает ФНС.

Вычет распространяется на пожертвования в пользу:

благотворительных организаций;

социально-ориентированных НКО;

НКО из сфер науки, культуры, физической культуры, образования и т.д.;

религиозных организаций;

НКО на формирование или пополнение целевого капитала.

Но условия предоставления вычета не распространяются на следующие случаи:

средства отправили не напрямую организации, перечень которых определен НК, а в адрес учрежденных ими фондов;

расходы на благотворительность предполагали получение физлицом какой-либо выгоды (передачу имущества, услуги, рекламу и др.), а не оказание бескорыстной помощи;

денежная помощь оказана другому физлицу.

Для вычета нужно подать в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании налогового периода. К ней прикладывают подтверждающие документы: