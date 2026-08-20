Дольщикам хотят разрешить платить за новостройки в рассрочку после ввода объекта

В России могут разрешить рассрочку на квартиры уже после ввода дома. Новый законопроект Минстроя вводит залог застройщика, ответственность дольщиков и механизм передачи информации о таких договорах в банки.

Минстрой подготовил законопроект, который впервые регулирует предоставление застройщиками длительной рассрочки дольщикам на период после ввода дома в эксплуатацию.

В пояснительной записке сказано, что рассрочки востребованы на рынке, поскольку снижают финансовую нагрузку покупателей. Сейчас застройщики могут предоставлять их только до момента ввода объекта, а действующее законодательство требует полной оплаты договора долевого участия до передачи квартиры. Об этом пишет «Прайм».

Если дольщик выплачивает цену договора в рассрочку, срок которой выходит за пределы ввода дома, объект считается находящимся в залоге у застройщика с момента регистрации права собственности покупателя.

Документ также вводит ответственность дольщиков за нарушение сроков платежей по ДДУ с рассрочкой после ввода объекта. В случае просрочки застройщик сможет потребовать досрочного возврата оставшейся суммы долга.

Кроме того, застройщиков обяжут передавать в банк, где открыт эскроу‑счет или расчетный счет, данные о заключении договора с рассрочкой и сопутствующую информацию. Банки, в свою очередь, будут направлять сведения в бюро кредитных историй.

Законопроект предусматривает и возможность досрочного погашения обязательств по ДДУ с рассрочкой — дольщик сможет сделать это, уведомив застройщика минимум за 30 дней.

Рассрочка после ввода дома станет более предсказуемым инструментом, но не массовым: законопроект усиливает защиту дольщиков, вводит залог и санкции за просрочку, однако сохраняет жесткие ограничения и риски. Об этом «Клерку» рассказал директор рынков России и СНГ Фам Пропертис Валерий Тумин.

«Главный риск для дольщика — потеря контроля и ликвидности. Пока долг не погашен, квартира формально принадлежит вам, но распоряжаться ею (продать, обменять) нельзя, она в залоге. Застройщик может обратить на неё взыскание, если вы перестанете вносить платежи. Это серьезный ограничитель, особенно если вам срочно понадобятся деньги», — сказал эксперт.

Кроме того, пока долг не погашен, квартира находится в залоге у застройщика, и распоряжаться ею нельзя — объект может быть реализован для взыскания долга. Сохраняется и риск «двойной продажи», поскольку закон не запрещает повторную сделку с залоговым объектом. Финансовые проблемы застройщика также могут ударить по возможности вернуть средства через реализацию залога.

Рассрочкой будут пользоваться покупатели с крупным первоначальным взносом и понятным планом закрытия обязательств — например, за счет продажи другой недвижимости, получения премии, наследства или разового дохода. Инструмент также будет востребован теми, кто рассматривает рассрочку как альтернативу ипотеке: специалистами с фиксированными, но не мгновенными доходами, покупателями, ожидающими снижения ставок, и инвесторами, которые не готовы полностью выводить средства из оборота.