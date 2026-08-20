Госкомпании погасили 60% долгов перед МСП по 223‑ФЗ

Задолженность госзаказчиков перед МСП по 223‑ФЗ сократилась на 1,74 млрд рублей. Три четверти компаний, на которых поступали жалобы, полностью погасили долги, а федеральный штаб продолжает добиваться урегулирования оставшихся неоплат.

В 2026 году госзаказчики погасили 1,74 млрд рублей задолженности перед МСП по договорам 223‑ФЗ. Эта сумма составляет 60% от объема долга, который поставщики заявили через сервис на цифровой платформе МСП.РФ.

С начала года общая задолженность достигала 2,97 млрд рублей, работа по оставшимся обязательствам продолжается — сроки и механизмы погашения обсуждаются с заказчиками.

Корпорация МСП отметила улучшение платежной дисциплины госкомпаний: три четверти заказчиков, на которых поступали жалобы, уже полностью закрыли долги перед поставщиками.

«Три четверти заказчиков, на чьи действия поступают жалобы, уже полностью погасили задолженность перед поставщиками», — сказано на сайте МСП.

Одним из ключевых факторов стало повышение информированности предпринимателей о сервисе взыскания задолженности и создание федерального штаба, что позволило бизнесу активнее заявлять о неоплатах.

Для оперативного реагирования на обращения действует «бесшовный» механизм: после получения жалобы Корпорация МСП организует досудебное урегулирование, а при необходимости направляет материалы в ФАС для привлечения заказчика к административной ответственности.