Письмо Минфина: включать ли в базу по страховым взносам расходы на страхование командированного работника на время перелета

Минфин ответил, облагаются ли страховыми взносами расходы на страховые полисы ДМС на случай непредвиденных ситуаций во время перелета, которые купил сам работник вместе с авиабилетами при командировке за границу

В письме от 03.08.2026 № 03-15-05/66833 ведомство напомнило, что, согласно п. 2 ст. 422 НК, освобождены от страховых взносов такие расходы на зарубежные командировки:

суточные;

расходы на проезд;

сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок, на провоз багажа;

расходы по найму жилого помещения и оплате услуг связи;

расходы на получение и регистрацию служебного или дипломатического паспорта, на получение виз;

расходы на оформление полиса добровольного медицинского страхования, требуемого для въезда на территории иностранных государств и пребывания на таких территориях в период служебной командировки;

расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту.

Этот перечень командировочных расходов является исчерпывающим, подчеркнул Минфин.

При этом подп. 5 п. 1 ст. 422 НК освобождает от страховых взносов:

суммы платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату медицинских расходов;

платежи по договорам на оказание медуслуг работникам, заключаемым на срок не менее одного года с медицинскими организациями;

платежи по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица или причинения вреда его здоровью.

Таким образом, не облагаются страховыми взносами только такие платежи. Остальные расходы на страхование в пользу работника облагаются страховыми взносами.