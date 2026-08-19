Банк России установит лимит на пополнение кошельков с цифровыми рублями

Ежемесячный лимит переводов с безналичных счетов на цифровой кошелек ограничат 300 тыс. рублей.

ЦБ ограничит сумму переводов с безналичных счетов на цифровой кошелек, но распоряжаться уже зачисленными средствами пользователи смогут без ограничений.

Лимит в 300 тысяч рублей в месяц распространяется на переводы со счета в одном банке, рассказала 19 августа 2026 года директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

В Центробанке считают, что этой суммы достаточно для большинства повседневных операций физлиц.

«Единственный лимит – 300 тысяч рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно», — пояснила Бакина.

На платформе цифрового рубля не будет действовать никаких ограничений на переводы между пользователями.

Внутри системы один цифровой рубль всегда будет равен одному обычному рублю.

Ранее мы писали, что россияне смогут открывать кошельки для цифровых рублей через мобильные приложения банков.