Как исправить ошибки в лицевом счете Соцфонда: пошаговая инструкция от СФР
Подтверждающие документы нужно будет принести в течение 3 рабочих дней.
СФР хранит данные о трудовой деятельности и жизненных периодах, влияющих на пенсию и другие выплаты, на индивидуальном лицевом счете. Фонд рассказал, как скорректировать такие сведения на счете, если они неполные или неточные.
СФР опубликовал пошаговую инструкцию:
открыть заявление на портале госуслуг;
выбрать «Скорректировать ИЛС»;
указать период, который нужно изменить или дополнить: работу, уход за ребенком до 1,5 лет или другой;
проверить личные данные;
заполнить предложенные поля, например, сведения о ребенке, если нужно исправить период ухода за ним;
прикрепить фото или скан-копию документа, если требуется.
Если нужны оригиналы подтверждающих документов — Соцфонд сообщит об этом в уведомлении. Их придется отнести в отделение СФР в течение 3 рабочих дней после получения уведомления.
Заявление рассмотрят до 10 рабочих дней. При необходимости уточнения данных и направления межведомственных запросов срок могут увеличить.
Про новую форму выписки из ИЛС читайте тут.
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