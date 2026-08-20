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Пенсии
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Как исправить ошибки в лицевом счете Соцфонда: пошаговая инструкция от СФР

Подтверждающие документы нужно будет принести в течение 3 рабочих дней.

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СФР хранит данные о трудовой деятельности и жизненных периодах, влияющих на пенсию и другие выплаты, на индивидуальном лицевом счете. Фонд рассказал, как скорректировать такие сведения на счете, если они неполные или неточные.

СФР опубликовал пошаговую инструкцию:

  • открыть заявление на портале госуслуг;

  • выбрать «Скорректировать ИЛС»;

  • указать период, который нужно изменить или дополнить: работу, уход за ребенком до 1,5 лет или другой;

  • проверить личные данные;

  • заполнить предложенные поля, например, сведения о ребенке, если нужно исправить период ухода за ним;

  • прикрепить фото или скан-копию документа, если требуется.

Если нужны оригиналы подтверждающих документов — Соцфонд сообщит об этом в уведомлении. Их придется отнести в отделение СФР в течение 3 рабочих дней после получения уведомления.

Заявление рассмотрят до 10 рабочих дней. При необходимости уточнения данных и направления межведомственных запросов срок могут увеличить.

Про новую форму выписки из ИЛС читайте тут.

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