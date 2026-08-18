С 2027 года информацию о начислении пенсионных баллов скроют от людей: новая форма СЗИ-ИЛС

Новая форма сведений о состоянии ИЛС
Сейчас данные для начисления пенсии отражаются в форме СЗИ-ИЛС (сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица). Она утверждена приказом Минтруда от 09.01.2019 № 2н.
С 2027 года вместо нее будет применяться новая форма СЗИ-ИЛСЗЛ (сведения о состоянии индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица). Проект новой формы опубликован на федеральном портале.
В новой форме 10 разделов.
Общая часть ИЛС:
1. Величина ИПК.
2. Страховой стаж на ОПС и ОСС.
3. Сведения о периодах работы (иной деятельности), включаемых в страховой стаж.
4. Сведения об иных периодах, засчитываемых в страховой стаж.
5. Сумма страховых взносов на ОСС за предшествующий календарный год.
6. Сведения об установлении пенсии по состоянию на дату формирования сведений.
Специальная часть ИЛС:
7 – 8. Сведения о пенсионных накоплениях.
9. Сведения о переводе пенсионных накоплений в ПДС.
10. Сведения о накопительной пенсии.
Сведения в ИЛС для больничных
Сейчас в форме СЗИ-ИЛС есть сведения, которые касаются пенсий.
В новой форме СЗИ-ИЛСЗЛ будут сведения, необходимые для оплаты больничных.
В частности, в сведениях будет указан стаж для целей больничного:
Также там будет указан стаж для больничного в разрезе работодателей по годам, а также вид договора: трудовой или ГПХ.
Напомним, работникам по ДГПХ тоже оплачивают больничные, но только при условии, что за предыдущий год заказчики или работодатели за этого человека платили взносы в сумме не менее стоимости страхового года – МРОТ х 12 х 2,9%.
В 2025 году стоимость страхового года 7 809,12 руб., в 2026 году – 9428,36 руб.
Но где нынешнему заказчику узнать, сколько взносов за исполнителя платили в прошлом году другие организации? Теперь эти данные будут в форме СЗИ-ИЛСЗЛ.
Также в новой форме будет указан стаж для целей оплаты больничного за иные периоды, когда человек не работал. Например, это служба в армии, период уплаты ИП или самозанятым добровольных взносов.
Отражение в форме этих новых данных связано с поправками в закон о персучете № 27-ФЗ, которые внесены Федеральным законом от 20.02.2026 № 29-ФЗ.
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Сведения в ИЛС для пенсии
Сейчас в выписке из ИЛС данные о пенсионных баллах обнуляются после выхода на пенсию. Чтобы знать, сколько ИПК учли при назначении пенсии, надо заказать выписку до выхода на пенсию и сохранить ее.
В новой форме будет указано количество пенсионных баллов, уже учтенных для пенсии.
В новой форме, как и в старой указывается стаж для пенсии.
А вот таблицы, в которой приводится количество пенсионных баллов в разрезе работодателей, теперь не будет.
Вот такая таблица есть в применяемой сейчас форме СЗИ-ИЛС:
А вот такая таблица будет в новой форме СЗИ-ИЛСЗЛ:
Зарплата и взносы в разрезе работодателей там есть, а количества начисленных пенсионных баллов за каждый год – нет.
Таким образом, в новой форме СЗИ-ИЛСЗЛ будет только общее количество пенсионных баллов за все года одной цифрой. А расшифровки, из чего оно сложилось – не будет.
Более того, сейчас в форме СЗИ-ИЛС представлены данные для расчета пенсионных баллов за советский и постсоветский стаж. Каждый человек при желании может проверить, правильно ли провели валоризацию насчитали ему пенсионные баллы за период до 2015 года. Расчет мы приводили здесь.
Сейчас будущий пенсионер на основании сведений из формы СЗИ-ИЛС может понять, нужна ли ему справка о зарплате за 60 месяцев, чтобы увеличить размер пенсии или не нужна.
Поясним, речь идет о зарплатном коэффициенте, который учитывается при пересчете зарплаты до 2002 года в пенсионные баллы. Максимальный коэффициент в общем случае – 1,2. Его считают по данным за 2000 – 2001 годы. Если он меньше 1,2, вы можете выбрать другой период и тем самым увеличить свою пенсию.
Вот такие данные приведены в действующей форме СЗИ-ИЛС:
В новой форме СЗИ-ИЛСЗЛ данных для такого расчета не будет.
Таким образом, до конца 2026 года целесообразно заказать выписку из ИЛС по старой форме СЗИ-ИЛС и сохранить ее.
В новой форме будут сведения для больничных. Но сведения для пенсии там будут представлены в урезанном виде.
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