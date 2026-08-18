С 2027 года информацию о начислении пенсионных баллов скроют от людей: новая форма СЗИ-ИЛС

Сведения в ИЛС для больничных

Сейчас в форме СЗИ-ИЛС есть сведения, которые касаются пенсий.

В новой форме СЗИ-ИЛСЗЛ будут сведения, необходимые для оплаты больничных.

В частности, в сведениях будет указан стаж для целей больничного:

Новая форма СЗИ-ИЛСЗЛ

Также там будет указан стаж для больничного в разрезе работодателей по годам, а также вид договора: трудовой или ГПХ.

Новая форма СЗИ-ИЛСЗЛ

Напомним, работникам по ДГПХ тоже оплачивают больничные, но только при условии, что за предыдущий год заказчики или работодатели за этого человека платили взносы в сумме не менее стоимости страхового года ­– МРОТ х 12 х 2,9%.

В 2025 году стоимость страхового года 7 809,12 руб., в 2026 году – 9428,36 руб.

Но где нынешнему заказчику узнать, сколько взносов за исполнителя платили в прошлом году другие организации? Теперь эти данные будут в форме СЗИ-ИЛСЗЛ.

Новая форма СЗИ-ИЛСЗЛ

Также в новой форме будет указан стаж для целей оплаты больничного за иные периоды, когда человек не работал. Например, это служба в армии, период уплаты ИП или самозанятым добровольных взносов.

Новая форма СЗИ-ИЛСЗЛ

Отражение в форме этих новых данных связано с поправками в закон о персучете № 27-ФЗ, которые внесены Федеральным законом от 20.02.2026 № 29-ФЗ.