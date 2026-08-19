Путин поручил выделить регионам с наиболее сложной бюджетной ситуацией дополнительные 100 млрд рублей
Президент РФ предложил оказать адресную поддержку субъекта, где наблюдается дефицит бюджета и высокий уровень долговой нагрузки.
19 августа 2026 года Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что стандартные подходы к бюджетной поддержке не всегда эффективны.
В ряде регионов процентные ставки по долгам значительно превышают федеральные показатели, что требует принятия индивидуальных мер. В 2026 году им выделят в сумме еще не менее 100 млрд рублей.
«Нельзя оставлять такие субъекты Федерации один на один с имеющимися трудностями. Наоборот, нужно принимать индивидуальные меры поддержки, включая обеспечение ликвидностью региональных бюджетов, среднесрочное предоставление средств, которые будут увязаны с четкой программой развития региона», — сказал президент.
Он добавил, что по состоянию на 1 августа 2026 года коммерческие кредиты составляют треть всего госдолга регионов.
Путин поручил правительству и Минфину определить перечень нуждающихся субъектов и обеспечить их ликвидностью, увязав помощь с четкими программами развития на срок до пяти лет.
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