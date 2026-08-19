ЦБ: цифровые кошельки не будут открывать россиянам автоматически

Пользоваться цифровыми рублями можно будет только по желанию. Самостоятельно открыть цифровой счет за клиента банк не сможет.

Цифровые кошельки не будут автоматически открывать россиянам при более широком внедрении цифрового рубля. Использовать новую форму национальной валюты или отказаться от нее каждый человек сможет самостоятельно. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Выбор за человеком. И это наша принципиальная позиция: ваши деньги — это ваш выбор. Пользоваться цифровым рублем или нет, каждый решает сам. Никто за человека не сможет открыть цифровой счет. Ничего автоматически не произойдет», — сказала Бакина.

До 1 сентября 2026 года цифровой рубль работает в пилотном режиме. По словам Бакиной, все системно значимые банки уже готовы к его более широкому внедрению с этой даты.

Открыть цифровой кошелек россияне смогут через приложения крупнейших банков. Для этого на главной странице банковского приложения появится специальная кнопка.

При этом будет действовать лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета — 300 тыс. рублей в месяц. На операции с цифровыми рублями внутри платформы этот лимит распространяться не будет. Для граждан операции с цифровым рублем будут бесплатными.

С сентября принимать оплату цифровыми рублями также начнут крупнейшие торговые компании с годовой выручкой более 120 млн рублей. В дальнейшем такая обязанность будет постепенно распространяться и на другие организации.

Для оплаты покупки потребуется отсканировать QR-код через банковское приложение, выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить операцию.

Ранее «Клерк» рассказывал, как бизнесу работать с цифровым рублем с сентября 2026 года: кто и когда должен подключиться к платформе Банка России, как проводить операции и отражать такие расчеты в учете.