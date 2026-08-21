Бизнес наращивает расходы на фрилансеров — средняя выплата выросла на 19%

Сильнее всего растет спрос на специалистов по контенту и удаленной поддержке бизнеса. Число фрилансеров — операторов колл-центров за год увеличилось почти втрое.

Средняя сумма выплат на одного внештатного исполнителя выросла примерно на 19% с июня 2025-го по июнь 2026 года. При этом совокупный объем выплат фрилансерам увеличился на 7%. Это следует из исследования сервиса Solar Staff, с которым ознакомился «Клерк».

Аналитики изучили обезличенные данные 20 тыс. внештатных специалистов разных digital-профессий.

Одним из основных драйверов рынка стал контент. Доля блогеров среди исполнителей выросла с 20 до 30%, а в общей сумме выплат — с 8 до 16%. Доля услуг по созданию медиаконтента с последующим размещением в соцсетях увеличилась почти втрое — с 3,6 до 9,9%.

Одновременно сокращается спрос на некоторые другие услуги. В частности, выплаты корректорам за год снизились более чем вдвое.

«Бизнес всё чаще обращается к внештатным исполнителям не за отдельной услугой, а за комплексным производством и продвижением контента. Мы видим, как укрепляется альтернативная занятость: в условиях, когда компаниям важно гибко управлять издержками, привлечение внештатных специалистов становится полноценной частью бизнес-модели», — рассказала коммерческий директор Solar Staff Кристина Ибрагимова.

Быстрее всего растут отдельные профессии, связанные с удаленной поддержкой бизнеса. Число внештатных операторов колл-центров увеличилось в 2,8 раза, а средняя выплата одному исполнителю — в 4,4 раза.

Количество специалистов по созданию контента для соцсетей выросло в 2,2 раза, средняя выплата — в 1,3 раза. В сфере обработки онлайн-заявок исполнителей стало лишь на 4% больше, однако средний чек увеличился в 1,6 раза.

При этом проектная работа для большинства фрилансеров пока не становится постоянной. Медианное количество месяцев в году, в течение которых исполнитель получает выплаты, увеличилось с 2,4 до 2,5. У копирайтеров и веб-дизайнеров показатель вырос примерно с двух-трех до трех-четырех месяцев.

Меняется и возрастная структура рынка. Быстрее всего растет число исполнителей младше 20 лет — за год их стало на 63% больше. Основную часть фрилансеров при этом по-прежнему составляют специалисты в возрасте от 21 до 40 лет.

Доля женщин среди исполнителей выросла с 57 до 63%, а мужчин — сократилась с 40 до 35%.