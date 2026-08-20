Если у нас единый бизнес, верните нам входной НДС: главный аргумент налогоплательщика в спорах о дроблении в 2026 году. Выпуск № 106 подкаста «Налоговое утро»
Налоговая инспекция обвинила предпринимателя в дроблении бизнеса и решила задним числом объединить ИП на УСН 6% и ООО на УСН 15% в одно юрлицо. Она доначислила НДС и налог на прибыль за три года.
Логика государства понятна, но она работает только в одну сторону. Если налоговики переписывают историю компании ради многомиллионных доначислений, бизнес имеет полное право ответить тем же — налоговой реконструкцией.
Разбираемся, как продавцам на маркетплейсах превратить входной НДС с комиссий (который годами копился при работе на упрощенке) в главный аргумент для уменьшения претензий инспекции.
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