Эксперт назвала ключевые условия для выхода экономики России на устойчивый рост в 3%

Для ускорения экономики до 3% недостаточно стимулировать спрос — нужны долгие и предсказуемые инвестиции в технологии и инфраструктуру. Так считает эксперт Мария Ермилова.

Экономический рост в России в ближайшие годы будет зависеть от способности бизнеса и государства обеспечить технологическое обновление и повышение производительности труда. Об этом «Клерку» рассказала международный финансовый советник Мария Ермилова.

«В первую очередь это внедрение ИИ и автоматизация, технологическое обновление компаний, развитие инфраструктуры и решение кадрового дефицита. Сейчас дополнительный рост за счет увеличения занятости практически исчерпан, поэтому экономике необходимо производить больше товаров и услуг на одного работника. При этом эффект от таких инвестиций будет не мгновенным: для выхода на устойчивые 3% необходимы инвестиции в основной капитал и технологии на протяжении нескольких лет», — сказала Мария Ермилова.

Переход от модели роста, основанной на государственном спросе, к модели частных инвестиций эксперт считает реалистичным, но сложным. Частный бизнес сталкивается с высокой стоимостью заемного капитала, дефицитом кадров и неопределенностью будущего спроса, а потребительский спрос ограничен динамикой доходов населения.

«Поэтому я бы говорила не о резком отказе от государственного спроса, а о постепенной смене структуры роста. Государство должно создавать инфраструктуру и условия, при которых частному бизнесу становится выгодно инвестировать, а затем частные инвестиции должны постепенно брать на себя большую часть функции драйвера роста», — считает эксперт.

Главными барьерами для инвестиций бизнеса она назвала дорогой капитал, высокую стоимость оборудования, дефицит рабочей силы и неопределенность окупаемости долгосрочных проектов. Для их снятия необходимы длинные и предсказуемые деньги — льготное финансирование, гарантии, механизмы разделения рисков, налоговые стимулы, а также стабильность регуляторной среды на горизонте трех-пяти лет.

Недавно мы писали, что центр межотраслевой экспертизы «Третий Рим» подготовил проект из семи пунктов, которые помогут ускорить экономический рост до целевых 3% в год. Основным драйвером будут инвестиции бизнеса.