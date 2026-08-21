Регистрацию прав на недвижимость в ЕГРН хотят перевести в автоматический режим

В ЕГРН хотят внедрить автоматическое обновление данных по операциям с уже установленным правом собственности. Это ускорит внесение отметок о запрете сделок и обновление сведений об арестах.

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, который позволит автоматизировать обновление сведений в реестре недвижимости. Изменения коснутся операций, где вопрос права собственности уже решен или не требует дополнительной юридической проверки.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что инициатива поможет снизить нагрузку на государственных регистраторов. При этом сделки по купле-продаже, дарению и выделу долей по-прежнему будут проходить тщательную правовую экспертизу. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Смысл в том, чтобы ЕГРН быстрее отражал уже принятое решение, а человек реже сталкивался с ситуацией, когда старые сведения мешают распоряжаться имуществом», — сказал депутат.

Автоматизация затронет несколько направлений. Владельцы смогут быстрее вносить в ЕГРН отметку о запрете сделок без личного участия, что защитит имущество от мошенников.

«Собственник сможет быстрее внести отметку о запрете регистрационных действий без своего личного участия. Пока отметка внесена в ЕГРН, провести сделку без личного участия владельца будет значительно сложнее», — уточнил Сергей Гаврилов.

Также планируют оперативно обновлять данные об арестах на основании решений уполномоченных органов и активнее использовать электронные адреса собственников для рассылки уведомлений. Кроме того, сведения о характеристиках жилых помещений будут автоматически передаваться в ГИС ЖКХ для упрощения управления домами.