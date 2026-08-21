ВС разъяснил правила продажи долей недвижимости несовершеннолетних

Сделки по отчуждению недвижимости, которая принадлежит несовершеннолетним, требуют обязательного нотариального удостоверения, даже если они заключены в рамках процедуры банкротства.

Жительнице Волгоградской области отказали в регистрации права собственности на квартиру, поскольку договор купли‑продажи, доли в которой принадлежали несовершеннолетним, был заключен без нотариального удостоверения. Росреестр указал, что отсутствие нотариальной формы делает сделку недействительной для целей регистрации.

Покупатель обратилась в суд, заявив, что договор был заключен с финансовым управляющим по итогам публичных торгов в рамках процедуры банкротства, а значит, нотариальное удостоверение не требовалось. Первая инстанция поддержала ее позицию, апелляция встала на сторону Росреестра, а кассация вновь приняла решение в пользу заявительницы.

Коллегия по административным делам Верховного Суда оставила в силе апелляционное определение.

«Нотариальное удостоверение означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение», — сказано на сайте ВС.

Сделки по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетним, подлежат обязательному нотариальному удостоверению, и законодательство о банкротстве не содержит исключений из этого правила.