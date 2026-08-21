Маркировку стройматериалов отложили на полгода

До 1 июня 2027 отложили старт передачи сведений об обороте и выводе из него.

Направлять в систему «Честный знак» данные об обороте и выводе из оборота отдельных стройматериалов в потребительской упаковке нужно будет с 1 июня 2027 года.

Отсрочку ввело правительство постановлением от 13.08.2026 № 1008.

Этот этап маркировки должен был стартовать с 1 декабря 2026 года, но срок перенесли, чтобы бизнес успел адаптироваться.

Изменения коснутся продукции с подходящими кодами ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 – в частности, гипса, цемента, строительных смесей и растворов, замазок, шпатлевки, герметики, мастики.

Изменения внесены в постановление правительства от 31.05.2025 № 820.