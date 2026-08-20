Wildberries переносит карточки селлеров на AliExpress и формирует новый канал продаж

Маркетплейс Wildberries перенес карточки селлеров на AliExpress через технические аккаунты. Оформленные заказы падают обратно в кабинет продавца, превращая витрину партнера в дополнительный канал продаж.

В начале августа 2026 года продавцы Wildberries заметили, что их товары появились на AliExpress. Как выяснилось, площадки связали сервисы: Wildberries обновил оферту и получил право передавать данные селлеров третьим лицам для хранения, анализа, обработки и размещения контента на партнерских ресурсах.

«Алиэкспресс — новый канал продаж. WB переносит наши карточки и продает их там с технических аккаунтов, а когда кто-то оформляет заказ — он падает в наш селлерский кабинет. Таким образом заказ в конечном итоге все равно наш, а это дополнительный канал продаж», — рассказал «Клерку» предприниматель Mike Ecom.

В пресс‑службе AliExpress СНГ подтвердили, что компании развивают сотрудничество и расширяют интеграцию сервисов.