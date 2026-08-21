Эксперт разъяснил, какие гарантии теряет работник при переходе на самозанятость

Если человек уже работает в штате, работодатель не может просто «переоформить» его в самозанятого. При фактическом сохранении трудовых отношений сотрудник может добиваться восстановления своих прав.

Работодатель не вправе принуждать штатного сотрудника отказаться от трудового договора и продолжить ту же работу в качестве самозанятого. Об этом «Клерку» рассказал член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов.

Если же человек изначально не состоит в штате, сотрудничество с ним как с самозанятым само по себе законно. При этом важно, чтобы фактические отношения не имели признаков трудовых.

На подмену могут указывать фиксированный рабочий график, подчинение внутренним правилам компании, постоянные задачи и использование ресурсов работодателя.

При переходе с трудового договора на самозанятость человек лишается ряда гарантий, предусмотренных ТК: оплачиваемого отпуска, трудовых гарантий при прекращении отношений и других прав работника. Социальное и пенсионное обеспечение самозанятых также устроено иначе.

«Если у вас уже есть трудовой договор и вам предлагают "переоформить" его на самозанятость — это незаконно, и вы сможете восстановиться на работе через суд», — рассказал Баранов.

Если самозанятый фактически выполняет функции штатного сотрудника, отношения могут переквалифицировать в трудовые. Инициировать этот процесс может в том числе сам работник, обратившись в Государственную инспекцию труда или суд.

В таком случае нормы трудового законодательства могут применить к отношениям с момента фактического начала работы. По словам Баранова, для работодателя это может означать необходимость оформить трудовой договор, предоставить положенные сотруднику гарантии, а также перечислить НДФЛ и страховые взносы.

Перед обращением в ГИТ или суд эксперт рекомендует попробовать урегулировать вопрос непосредственно с работодателем. Если договориться не получится, сотрудник может добиваться признания отношений трудовыми и восстановления положенных ему прав.