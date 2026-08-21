Суд признал законным выговор за комментарий, оставленный с чужого смартфона, но из личного аккаунта

Суд поддержал наказание госслужащего, сравнившего свою зарплату с доходами уборщицы.

С аккаунта госинспектора прокомментировали объявление о вакансии в официальном канале его работодателя: «Зарплата уборщицы на центральном рынке г. Иркутска однако выше».

Работодатель посчитал, что такой комментарий подрывает авторитет госоргана, снижает престиж госслужбы и дискредитирует ее в глазах потенциальных кандидатов и объявил сотруднику выговор.

Тот обратился в суд. По словам госинспектора, комментарий оставила жена, сим-карта оформлена на нее. Работодатель не предоставил оборудование для работы, поэтому он пользуется смартфоном супруги, добавил сотрудник

Но Иркутский областной суд поддержал нанимателя (апелляционное определение от 01.06.2026 № 33-5262/2026:

госслужащим запрещено публично высказываться или оценивать деятельность госоргана, если это не входит в должностные обязанности;

соблюдение ограничений и запретов – одна из обязанностей госслужащего. Их нарушение может повлечь дисциплинарное взыскание;

мобильный телефон, с которого размещен комментарий, фактически используется истцом , хотя сим-карта оформлена на имя его супруги;

комментарий оставлен с аккаунта госслужащего – на фото профиля он в форме госинспектора.

Суд оставил дисциплинарное взыскание в силе.