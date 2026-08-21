Директор на АУСН без трудового договора ушел на больничный: эксперт рассказала, что ответить СФР

Компания на АУСН получила запрос от СФР по больничному гендиректора. Речь идет о гендиректоре- учредителе в одном лице, трудовой договор с ним не заключен, зарплату он не получает.
Что ответить Соцфонду и нужно ли начислить больничный – ответила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Нужно направить в СФР официальный отказ со следующими объяснением:
трудовой договор с гендиректором не заключен;
зарплата не начисляется и не выплачивается;
страховые взносы на ВНиМ не уплачивались;
Следовательно, застрахованным лицом в целях получения пособия он не является.
«Подготовьте письменный ответ на запрос фонда с указанием этих обстоятельств и приложите подтверждающие документы (отсутствие договора, расчетных ведомостей). Больничный за первые 3 дня за счет работодателя в данном случае не оплачивается.»
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.
Разъяснения по вопросу ранее давал Роструд.
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