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АУСН
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Директор на АУСН без трудового договора ушел на больничный: эксперт рассказала, что ответить СФР

Больничный за первые три дня за счет работодателя в данном случае не оплачивается.

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Компания на АУСН получила запрос от СФР по больничному гендиректора. Речь идет о гендиректоре- учредителе в одном лице, трудовой договор с ним не заключен, зарплату он не получает.

Что ответить Соцфонду и нужно ли начислить больничный – ответила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Нужно направить в СФР официальный отказ со следующими объяснением:

  • трудовой договор с гендиректором не заключен;

  • зарплата не начисляется и не выплачивается;

  • страховые взносы на ВНиМ не уплачивались;

Следовательно, застрахованным лицом в целях получения пособия он не является.

Оксана Мочалкина Эксперт

«Подготовьте письменный ответ на запрос фонда с указанием этих обстоятельств и приложите подтверждающие документы (отсутствие договора, расчетных ведомостей). Больничный за первые 3 дня за счет работодателя в данном случае не оплачивается.»

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.

Разъяснения по вопросу ранее давал Роструд.

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Автор

Михаил Хабинский
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