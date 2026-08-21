Базовая стратегия «осторожного» инвестора — диверсификация: эксперт дал рекомендации по накоплениям

Высокая ключевая ставка ЦБ — весомый фактор в популярности накопительных счетов и вкладов в банках. Банки ставят более высокий процент по вкладам и накопительным счетам, что неизбежно привлекает вкладчиков.

«Однако высокая доходность — хоть и значимый, но не единственный фактор популяризации этих инструментов. Также важно отсутствие рисков, которое обеспечивает система страхования вкладов. То есть 100% гарантия возврата денег, как минимум в пределах 1,4 млн рублей в одной кредитной организации, даже при ее банкротстве», — объяснил «Клерку» аналитик сервиса Бробанк.ру Юрий Исаев.

Популярность накопительных счетов обусловлена их вариативностью. Можно как пополнять, так и снимать деньги в любой момент. Причем на них не обязательно держать постоянно средства. То есть накопительными счетами можно пользоваться как картой.

«Например, при формировании сбережений для отпуска можно начать откладывать деньги за три–четыре месяца. Сформировать нужный объем денег, организовать отпуск», — отметил эксперт.

Что важно: здесь будут начисляться проценты ежедневно на остаток. Все это делает накопительные счета более удобными для краткосрочных (в течение 3–6 месяцев) планов формирования сбережений.

Меньшая популярность фондовых рынков обусловлена тремя ключевыми факторами:

доступность. Для открытия вклада достаточно обратиться в банк с паспортом, а в случае с фондовыми рынками придется создавать отдельный инвестиционный счет, а для покупки рискованных ценных бумаг — еще и пройти аттестацию квалицированного инвестора;

риски. Можно не только не получить доход, но и утратить часть вложенных средств из-за снижения стоимости ценных бумаг;

психология. Многим до сих пор кажется, что фондовые рынки — инструмент инвестирования, который доступен только избранным.

Низкая популярность криптовалюты обусловлена высокой вероятностью не просто не заработать, но и потерять заметную часть своих сбережений.

Золото стоит использовать только на «длинных отрезках». Например, на 3–5 лет. Краткосрочные вложения в золото не принесут заметной выгоды.

Сейчас, на фоне турбулентной экономической и геополитической ситуации, сложно выделить какие-то инвестиционные инструменты. Но базовая стратегия «осторожного» инвестора — диверсификация, разделение накоплений на несколько частей, добавил Исаев.

При проблемах с одной, другая доля сбережений позволит компенсировать потери или сохранить финансовую устойчивость.

Первая часть — для быстрого доступа, в размере 40% от всех сбережений. Эта часть хранится в рублях. Лучше использовать вклад или накопительный счет

Вторая — альтернативная, около 30% накоплений. За счет этих сбережений приобретается иностранная валюта. Ее уже можно хранить как в виде наличных денег, так и на счете вклада.

Третья — более прибыльная, для 20% накоплений. Здесь как раз стоит использовать фондовые рынки и вкладывать деньги в акции и облигации. Этот инструмент уже может приносить прибыль, но он и подвержен рискам потери.

Четвертая — самая стабильная. Например, то же золото или недвижимость. Заработать в этих сегментах удастся только в долгосрочной перспективе, они наименее подвержены потере стоимости, если не учитывать форс-мажорные обстоятельства.