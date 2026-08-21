Крупные банки включили риск падения БПЛА в обязательное ипотечное страхование

Некоторые крупные российские банки начали требовать, чтобы при оформлении ипотеки жилье было застраховано не только от стандартных рисков — пожара, залива и повреждений, — но и от падения летательных аппаратов. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

«Мы наблюдаем, что такие требования о страховании от падения летательных аппаратов начали появляться у крупных банков. В рамках ипотечного страхования это уточняющие требования в части страхования имущества, т. е. самой квартиры или дома. Некоторые банки стали требовать, чтобы, помимо обычных рисков залива, пожара и других стандартных рисков, был застрахован риск падения летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

Такая практика пока точечная и касается прежде всего крупных банков и объектов в приграничных или уязвимых регионах. В ряде случаев такие риски включаются не как самостоятельный пункт, а через категории «военные действия», «теракт» или «диверсия» — формулировки, которые уже присутствуют в некоторых ипотечных программах.

Спрос на полисы с покрытием подобных рисков растет: за последние 12 месяцев число запросов на страхование имущества с учетом БПЛА увеличилось более чем в десять раз.