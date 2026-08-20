Восстановление складов после атак БПЛА ляжет на собственников и перестрахование

Восстановление объектов после атак БПЛА планируют проводить за счет собственников складов, а не бюджета. Депутаты считают, что дефицита площадей нет, а господдержка должна ограничиться льготами для производителей, чтобы избежать роста цен и инфляционного давления.

Правительство разрабатывает программу восстановления объектов, пострадавших от атак беспилотников, с учетом перехода на новый технологический уровень. Основная нагрузка по финансированию работ ляжет на собственников складских помещений и систему перестрахования.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов пояснил, что маркетплейсы готовы самостоятельно финансировать восстановительные работы. По словам депутата, дефицита складских площадей в стране нет, так как бизнес может перераспределить логистические потоки на пустующие объекты.

«Восстановление складов будет осуществляться за счет средств владельцев этих складов. Но это вообще наименее существенная история: у нас нет дефицита складских помещений, то есть вполне можно сохранить существующие объемы продаж дистанционной торговли через пустующие пока складские помещения», — сказал Станислав Наумов.

Он добавил, что для поддержки пострадавших производителей целесообразно использовать кредитные и налоговые льготы, а также региональные программы помощи. При этом депутат подчеркнул, что прямая господдержка продавцов и импортеров не планируется, так как это рыночные риски. Основная задача властей — не допустить роста цен на товары, чтобы избежать инфляционного давления и создать условия для снижения ключевой ставки Центробанка.

С середины июля 2026 года участились атаки беспилотников на логистические центры Wildberries. Ранее компания сообщала, что инциденты не привели к системным сбоям в работе платформы.