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Экономика России
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Путин: экономику тормозят внешние риски и атаки на промышленные объекты

Внешнее давление и атаки на промышленные объекты продолжают влиять на экономические темпы, заявил Владимир Путин.

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Президент Владимир Путин обозначил ключевые препятствия для развития экономики в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Встреча была посвящена реализации плана структурных изменений, рассчитанного до 2030 года.

На текущие показатели влияют как геополитические, так и внутренние угрозы. В частности, речь идет о постоянном внешнем давлении и атаках на объекты промышленности и инфраструктуры.

«На экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры», — сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что сейчас экономическая динамика «в целом скромная, но позитивная».

Ранее правительство утвердило основные направления структурной трансформации экономики, которые должны обеспечить устойчивость финансовой системы и рост ВВП в условиях санкционных ограничений.

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