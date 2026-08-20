ЦБ разрешил получать статус квалифицированного инвестора за знания

С 31 августа 2026 года подтвержденные знания финансового рынка станут самостоятельным основанием для получения статуса квалифицированного инвестора.

Россияне смогут получить статус квалифицированного инвестора без подтверждения крупного дохода или размера имущества, если сдадут специальный экзамен и получат один из сертификатов или аттестатов, включенных в перечень Банка России.

Новые правила начнут действовать с 31 августа 2026 года.

В перечень документов вошли сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации, инвестиционный сертификат Московской биржи (MOEX Investor Certificate), сертификат финансового аналитика НФА и аттестат «Инвестиционный советник» НАУФОР. Сохраняются и некоторые международные сертификаты, в том числе CFA, CIIA и FRM.

При наличии одного из предусмотренных документов брокер или управляющая компания смогут признать человека квалифицированным инвестором без выполнения других критериев.

«Его можно будет получить не за счет крупной суммы на счетах или высокого дохода, а за счет собственных знаний. Этой возможности ждали многие инвесторы», — заявил заместитель председателя Банка России Михаил Мамута.

Подтвержденные знания также позволят снизить некоторые финансовые пороги для получения статуса по другим основаниям.

Так, базовое требование к размеру имущества составляет 24 млн рублей. При подтверждении знаний оно снижается до 12 млн рублей. Требование к среднему годовому доходу за два предыдущих года можно снизить с 12 млн до 6 млн рублей.

По критерию опыта инвестирования необходимо совершить сделки на сумму не менее 6 млн рублей за четыре полных квартала с установленной регулятором периодичностью. При наличии предусмотренного указанием профильного образования или ученой степени порог составляет 4 млн рублей.

Новые правила позволят получить статус квалифицированного инвестора либо непосредственно на основании предусмотренного сертификата или аттестата, либо использовать подтвержденные знания для снижения отдельных финансовых требований.