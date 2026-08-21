Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Маркетплейсы: отрицательные комиссии, корректировки, оптимизация и защита от проверок
Курсы валют
Читать 1 мин

💲 ЦБ снизил курс доллара почти на 2 рубля 21 августа 2026 года

Банк России установил курс доллара США 83,3 рубля, евро стоит 96,7.

19 просмотров1 открытие

На 21 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 83,3 рубля, курс евро — 96,7. Для сравнение на 20 августа курс доллара был 85,1.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 августа 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

83,3550 рубля

Евро

96,7335 рубля

Юань

12,4057 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 21 августа 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 21 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич рассказал, что во второй половине недели рубль может начать восстанавливаться благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров. По его словам, улучшение экспортной конъюнктуры и поступление выручки от более дорогой нефти способны ограничить давление на рубль и сдержать укрепление доллара.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка