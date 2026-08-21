💲 ЦБ снизил курс доллара почти на 2 рубля 21 августа 2026 года

На 21 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 83,3 рубля, курс евро — 96,7. Для сравнение на 20 августа курс доллара был 85,1.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 августа 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,3550 рубля Евро 96,7335 рубля Юань 12,4057 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 21 августа 2026 года. Источник: ЦБ.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич рассказал, что во второй половине недели рубль может начать восстанавливаться благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров. По его словам, улучшение экспортной конъюнктуры и поступление выручки от более дорогой нефти способны ограничить давление на рубль и сдержать укрепление доллара.

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