💲 ЦБ снизил курс доллара почти на 2 рубля 21 августа 2026 года
Банк России установил курс доллара США 83,3 рубля, евро стоит 96,7.
На 21 августа 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 83,3 рубля, курс евро — 96,7. Для сравнение на 20 августа курс доллара был 85,1.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 августа 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
83,3550 рубля
Евро
96,7335 рубля
Юань
12,4057 рубля
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич рассказал, что во второй половине недели рубль может начать восстанавливаться благодаря росту предложения валюты со стороны экспортеров. По его словам, улучшение экспортной конъюнктуры и поступление выручки от более дорогой нефти способны ограничить давление на рубль и сдержать укрепление доллара.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
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