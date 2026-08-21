Как запуск цифрового рубля повлияет на пенсии и зарплаты россиян

Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года, однако получать в нем зарплату, пенсию или социальные выплаты россиян обязывать не будут.

Поэтапное внедрение цифрового рубля не предполагает принудительного перевода зарплат, пенсий и социальных выплат в новую форму национальной валюты. Такие изменения сейчас даже не обсуждаются, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Цифровой рубль станет дополнительным способом расчетов наряду с наличными и безналичными деньгами. Использовать его граждане смогут добровольно.

«Никакого принудительного перевода социальных выплат, пенсионных выплат, зарплатных выплат на цифровой счет и обязанности иметь цифровые рубли — нет, и это даже не обсуждается», — сказал Нилов.

Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года и будет проходить поэтапно. Сначала возможность проводить операции с цифровой валютой должны предоставить крупнейшие банки. В дальнейшем требования распространят на другие кредитные организации.

Нилов подчеркнул, что россияне по-прежнему смогут самостоятельно выбирать привычный способ получения выплат. Например, пенсию можно получать на банковский счет или наличными.

Ранее Банк России также заявлял, что цифровой счет не будут открывать гражданам автоматически. Пользоваться цифровыми рублями или нет, каждый человек сможет решать самостоятельно.