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Общество
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Коммунальные платежи не должны превышать 10% доходов семьи: ЛДПР выступила за единый предел для всех регионов

ЛДПР предлагает законодательно закрепить максимальный уровень расходов на ЖКХ в размере 10% семейного дохода.

ЛДПР предложила законодательно ограничить стоимость жилищно‑коммунальных услуг, установив максимальный порог в размере 10% от совокупного дохода семьи. Об этом рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.

«Мы предлагаем ограничить коммунальную нагрузку 10% совокупного дохода семьи. Этот предел должен быть единым независимо от региона проживания», — сказал Леонид Слуцкий.

Он добавил, что снижение коммунальной нагрузки требует не только установления предельного порога, но и пересмотра работы отрасли. Нужно проводить аудит управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также усилить государственный контроль за их деятельностью.

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Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а у кого не будет официального дохода?

    им на сумму потраченной коммуналки будут приплачивать в размере 10% затраченного?

    Чем больше сожгёшь тем больше получишь?

    Да хоть и с доходом!

    Трать сколько хошь! Хоть иллюминацию круче Кремлёвского дворца устрой и Олимпийский бассейн меняй каждый день! Больше чем пару тысяч не возьмут!

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