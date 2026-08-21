Коммунальные платежи не должны превышать 10% доходов семьи: ЛДПР выступила за единый предел для всех регионов

ЛДПР предложила законодательно ограничить стоимость жилищно‑коммунальных услуг, установив максимальный порог в размере 10% от совокупного дохода семьи. Об этом рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.

«Мы предлагаем ограничить коммунальную нагрузку 10% совокупного дохода семьи. Этот предел должен быть единым независимо от региона проживания», — сказал Леонид Слуцкий.

Он добавил, что снижение коммунальной нагрузки требует не только установления предельного порога, но и пересмотра работы отрасли. Нужно проводить аудит управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также усилить государственный контроль за их деятельностью.