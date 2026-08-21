Коммунальные платежи не должны превышать 10% доходов семьи: ЛДПР выступила за единый предел для всех регионов
ЛДПР предлагает законодательно закрепить максимальный уровень расходов на ЖКХ в размере 10% семейного дохода.
ЛДПР предложила законодательно ограничить стоимость жилищно‑коммунальных услуг, установив максимальный порог в размере 10% от совокупного дохода семьи. Об этом рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.
«Мы предлагаем ограничить коммунальную нагрузку 10% совокупного дохода семьи. Этот предел должен быть единым независимо от региона проживания», — сказал Леонид Слуцкий.
Он добавил, что снижение коммунальной нагрузки требует не только установления предельного порога, но и пересмотра работы отрасли. Нужно проводить аудит управляющих и ресурсоснабжающих организаций, а также усилить государственный контроль за их деятельностью.
Комментарии2
Не прокатит.
а у кого не будет официального дохода?
им на сумму потраченной коммуналки будут приплачивать в размере 10% затраченного?
Чем больше сожгёшь тем больше получишь?
Да хоть и с доходом!
Трать сколько хошь! Хоть иллюминацию круче Кремлёвского дворца устрой и Олимпийский бассейн меняй каждый день! Больше чем пару тысяч не возьмут!