Суд: налоговики могут пересчитать пени до окончания срока взыскания

Инспекция вправе пересчитать пени после их первоначального отражения на ЕНС, если при расчете допустила ошибку в применении редакции НК.

Организация оспорила действия налоговиков, которые после погашения недоимки скорректировали сумму пеней, применив повышенную ставку за просрочку свыше 30 дней. Суды трех инстанций встали на сторону инспекции, подтвердив правомерность доначислений.

В ходе разбирательства суды установили, что на момент перерасчета и отражения скорректированных сумм на ЕНС срок принудительного взыскания не истек.

Отражение пеней в системе учета — это лишь форма фиксации налоговой обязанности, которая возникает непосредственно из закона.

Ошибка инспекторов при первичном расчете не отменяет обязанность налогоплательщика уплатить сумму, установленную нормами НК РФ, говорится в Постановлении АС Московского округа от 02.07.2026 по делу № А40-183847/2025.

Срок для направления требования об уплате пеней начинает течь после погашения основной недоимки, так как именно в этот момент окончательно определяется размер обязательства. Перерасчет не создает новую обязанность, а лишь уточняет размер уже существующей, возникшей в период действия соответствующей редакции закона, уточнил суд.