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Небензя: в массовой мобилизации нет необходимости

Постоянный представитель РФ при ООН сообщил, что в России в 2026 не планируется проведение мобилизационных мероприятий.

20 августа 2026 года Василий Небензя заявил, что массовая мобилизация в России не ожидается.

«Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно», — уточнил дипломат.

Ранее о том, что для мобилизации в России нет никаких предпосылок, заявлял депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Автор

Михаил Хабинский
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Сокращение штата в госкорпорациях нередко воспринимается как необратимый процесс, особенно когда речь идет о топ-менеджерах. В 2025–2026гг. Бутырский районный суд Москвы рассмотрел дело, которое изменило подход к оценке добросовестности работодателя при сокращении управленцев высшего звена.

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