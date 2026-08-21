Небензя: в массовой мобилизации нет необходимости
Постоянный представитель РФ при ООН сообщил, что в России в 2026 не планируется проведение мобилизационных мероприятий.
20 августа 2026 года Василий Небензя заявил, что массовая мобилизация в России не ожидается.
«Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно», — уточнил дипломат.
Ранее о том, что для мобилизации в России нет никаких предпосылок, заявлял депутат Госдумы Андрей Гурулев.
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