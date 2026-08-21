Пользователи столкнулись с ошибками оплаты сервисов из-за отказа зарубежных SSL‑сертификатов

Онлайн‑сервисы рассказали о сбоях при оплате через иностранные браузеры после перехода на национальные сертификаты безопасности. Пользователи Chrome, Safari и других браузеров столкнулись с ошибками при открытии платежных модулей.

Клиенты российских онлайн-сервисов столкнулись с трудностями при оплате товаров и услуг через иностранные браузеры из-за перехода на отечественные сертификаты безопасности. Проблемы возникают при использовании Chrome, Safari, Opera, Firefox и Edge.

5 августа 2026 года интернет-провайдер Xline сообщил о сбоях при открытии платежного модуля на сайте и в личном кабинете. Аналогичные уведомления появились на ресурсах Lamoda, сети отелей «РЖД-здоровье» и в интернет-магазине «Мобильная резка». Об этом пишут «Ведомости».

Компании рекомендуют пользователям переходить на российские браузеры, в частности на «Яндекс браузер», или использовать мобильные приложения. В некоторых случаях, как уточняют в «РЖД-здоровье», оплату можно провести через Систему быстрых платежей (СБП).

Причины возникновения технических неполадок и сроки их устранения представители бизнеса пока не называют.

Переход на национальные сертификаты безопасности стал обязательным для российских сайтов после того, как зарубежные удостоверяющие центры начали отзывать SSL-сертификаты у отечественных компаний.