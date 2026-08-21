В России запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников

Первым направлением работы новой платформы стал целевой наем работников из Индии. Решение призвано упростить взаимодействие между российскими работодателями и зарубежными специалистами.

Сбер и сервис «Работа.ру» сообщили о запуске цифровой платформы для найма иностранных граждан.

Система объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников.

«Свыше 18 млн индийских трудовых мигрантов уже работают за пределами Индии в более чем 10 странах мира. При этом дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия. Мы хотим помочь российскому бизнесу быстрее нанимать иностранных специалистов», — уточнил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

В будущем планируется расширение географии найма на другие зарубежные рынки.

Платформа автоматизирует документооборот, позволяя формировать приглашения, гарантийные письма, уведомления о прибытии, а также заявления на получение разрешения на работу и СНИЛС по готовым шаблонам.

Работодатели могут создавать заявки на подбор персонала, просматривать анкеты, документы и видеоматериалы соискателей в личном кабинете.