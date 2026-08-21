ФНС: число самозанятых превысило 17 млн и продолжает расти

Количество самозанятых в России достигло 17,263 млн. За восемь месяцев прирост составил почти 12%. В июле плательщики НПД сформировали 227,49 млн чеков и начислили 13,4 млрд рублей налогов.

Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России превысило 17,263 млн человек. С начала 2026 года число самозанятых в стране увеличилось почти на 12%. По состоянию на конец 2025 года в налоговых органах было зарегистрировано 15,43 млн плательщиков НПД.

Только август в системе зарегистрировались 155,6 тыс. новых пользователей, при этом 69,25 тыс. человек снялись с учета. Для сравнения, в июле показатели составляли 476,5 тыс. регистраций и 189,6 тыс. выбывших. Об этом сказано на платформе поставки данных ФНС.

Финансовые показатели самозанятых также демонстрируют рост. В июле общая сумма начисленных налогов достигла 13,4 млрд рублей, из которых 7,7 млрд рублей поступило от работы с юридическими лицами, а 5,7 млрд рублей — от физических лиц. Общая выручка плательщиков НПД за месяц составила 299,247 млрд рублей, а количество сформированных чеков увеличилось до 227,49 млн штук.

Наиболее популярными сферами деятельности среди самозанятых остаются ремонтные услуги, автоперевозки, IT-сектор и индустрия красоты. Лидерами по числу зарегистрированных плательщиков НПД традиционно выступают Москва (2,46 млн), Московская область (1,223 млн) и Санкт-Петербург (1,121 млн).