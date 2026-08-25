Регионы освободят от финансовых санкций за низкую эффективность ОЭЗ

Проект новой методики оценки ОЭЗ исключает выручку резидентов и вклад в национальные цели, которые признаны нерелевантными. Минэкономики считает, что финансовые показатели на ранних стадиях не отражают реальный потенциал площадок.

Минэкономики хочет изменить методику оценки эффективности особых экономических зон (ОЭЗ) для объективного сравнения их результатов. Ведомство подготовило проект постановления правительства, который упрощает критерии анализа работы ОЭЗ. Из перечня показателей исключат выручку резидентов и вклад зон в достижение национальных целей, которые признали труднопроверяемыми или устаревшими.

Регионы также освободят от финансовой ответственности за недостаточную эффективность зон. Сейчас в случае низких показателей субъекты обязаны возвращать в федеральный бюджет средства, потраченные на создание инфраструктуры. В Минэкономики рассказали, что такая мера ограничивает возможности регионов завершать начатые проекты, так как на ранних стадиях развития ОЭЗ финансовые показатели не всегда отражают реальный потенциал площадки. Об этом пишет «Коммерсант».

Обновленная методика будет опираться на три ключевых параметра: эффективность деятельности резидентов, рентабельность бюджетных вложений и качество работы органов управления ОЭЗ. При этом количественные показатели, такие как число рабочих мест, объем инвестиций и налоговых платежей, останутся в системе оценки.

«В центре оценки должны быть фактические результаты работы зоны и ее резидентов, а не методологические особенности расчета отдельных показателей», — сказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ Михаил Лабудин.

Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский добавил, что управляющие компании не могут влиять на выручку резидентов, которая зависит от рыночной конъюнктуры, поэтому исключение этого критерия оправдано.