🤱 Женщинам-предпринимателям с детьми могут снизить налоги
Депутат предложила установить ставки на УСН в размере 1% - 1,5%.
Женщинам- ИП и самозанятым, воспитывающим ребенка до семи лет, нужно снизить налоги.
Об этом заявила депутат Госдумы Марина Ким.
По ее словам, предпринимательницы, которые построили свой бизнес, физически не могут уйти в декрет.
«Давайте им снижать налоги. Это будет справедливо. Это дает им преимущество по сравнению с другими такими же предпринимателями в их же сферах» — сказала она.
По ее словам, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому по любой предпринимательской деятельности владелице бизнеса с ребенком до семи лет могут снизить размер налогов.
Полномочия предлагается отдать регионам: какой налог, на какую сумму снижать, на какой процент.
Например, при ставках на УСН от 1 до 6%, губернатор может сделать и 1,5% или 1%, добавила Ким.
Комментарии1
проще будет платить декретные ип-шницам и самозанятым и не лезть в дебри налогового кодекса