🤱 Женщинам-предпринимателям с детьми могут снизить налоги

Женщинам- ИП и самозанятым, воспитывающим ребенка до семи лет, нужно снизить налоги.

Об этом заявила депутат Госдумы Марина Ким.

По ее словам, предпринимательницы, которые построили свой бизнес, физически не могут уйти в декрет.

«Давайте им снижать налоги. Это будет справедливо. Это дает им преимущество по сравнению с другими такими же предпринимателями в их же сферах» — сказала она.

По ее словам, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому по любой предпринимательской деятельности владелице бизнеса с ребенком до семи лет могут снизить размер налогов.

Полномочия предлагается отдать регионам: какой налог, на какую сумму снижать, на какой процент.

Например, при ставках на УСН от 1 до 6%, губернатор может сделать и 1,5% или 1%, добавила Ким.