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Wildberries запускает добровольное страхование товаров в партнерских центрах от рисков БПЛА

Программа покрывает ущерб, возникший из-за атак или падения беспилотников и их обломков.

Wildberries запустил страховой продукт для защиты товаров продавцов, размещенных в партнерских фулфилмент центрах (ПФЦ).

«Страхование защищает товары от рисков полного уничтожения в результате теракта или диверсии, включая атаки или падение БПЛА и их обломков», — пишет пресс-служба площадки.

Страхование распространяется на товары, которые находятся в фулфилмент центрах, подключенных к партнерской программе ВБ. Страховщиком будет компания «Росгосстрах». 

Страхование полностью добровольное. Продавцы могут подключить или отключить продукт в своем личном кабинете на Wildberries в любое время.

Размер тарифа – 0,01% в день от стоимости товаров, которые фактически находятся в ПФЦ. 

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